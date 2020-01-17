"Буде потрібно – ліквідуємо": Гончарук виступив із жорсткою заявою

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про необхідність створення в Україні сучасної конкурентної будівельної галузі.

У своїй заяві в Facebook глава уряду зазначив, що 2020 рік також присвячений програмі "Великого будівництва".

""Схематозів", зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції, не буде. Це моя принципова позиція. Якщо потрібно буде, то ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз", – пригрозив прем'єр.

"Кожна інвестована в будівництво гривня — це додаткові 6 гривень у суміжні галузі. Торік внесок у ВВП від будівельної галузі склав 2,5%. Уряд має на меті досягти середньоєвропейського рівня у 6%. Це значно пришвидшить темпи зростання економіки", – додав Гончарук.

Олексій Гончарук в Раді 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, 17 січня після публікації скандальних "плівок" Гончарука він подав у відставку, написавши заяву президенту Володимиру Зеленському в правому внести його в парламент. Згідно із законом рішення про відставку Кабміну приймає виключно Верховна Рада.

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