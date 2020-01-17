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17 січня • оновлено в 20:44
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"Буде потрібно – ліквідуємо": Гончарук виступив із жорсткою заявою

4.1т
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про необхідність створення в Україні сучасної конкурентної будівельної галузі.

У своїй заяві в Facebook глава уряду зазначив, що 2020 рік також присвячений програмі "Великого будівництва".

""Схематозів", зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції, не буде. Це моя принципова позиція. Якщо потрібно буде, то ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз", – пригрозив прем'єр.

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"Кожна інвестована в будівництво гривня — це додаткові 6 гривень у суміжні галузі. Торік внесок у ВВП від будівельної галузі склав 2,5%. Уряд має на меті досягти середньоєвропейського рівня у 6%. Це значно пришвидшить темпи зростання економіки", – додав Гончарук.

Олексій Гончарук в Раді

Олексій Гончарук в Раді

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, 17 січня після публікації скандальних "плівок" Гончарука він подав у відставку, написавши заяву президенту Володимиру Зеленському в правому внести його в парламент. Згідно із законом рішення про відставку Кабміну приймає виключно Верховна Рада.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Коментарі
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о необходимости создания в Украине современной конкурентной строительной отрасли." т.е. до 17.01.2020 цеев ропейцы не создали ни современной, ни конкурентной, ни строительной области?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
вы помойное тормознутое агенство он уже экс пример
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