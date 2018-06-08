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Будь-який українець зможе купити собі родовище: відома дата аукціону

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Державна служба геології та надр України виставить на аукціон 169 ділянок надр корисних копалин.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Рекомендацію виставити на аукціон спецдозволи по рудним і нерудним корисним копалинам було прийнято на засіданні науково-технічної ради Держгеонадр.

"На офіційному сайті Служби всі бажаючі зможуть ознайомитися з наявними ресурсом ще по 169 заявленим площам. Перелік родовищ буде висвітлений по 20 областям. Запаси надр сягають сотні тисяч тонн на ділянках загальною площею майже 35 000 га", - повідомив керівник Держгеонадр Олег Кирилюк.

Держгеонадра 9 серпня проведе перший аукціон в 2018 році з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в 2018 році всі аукціони будуть проводитися в режимі он-лайн. У Держгеонадрах доопрацьовано і розроблено пілотний проект по впровадженню порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.

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Тема
Видобування газу
Місце
Україна
Об'єкти
газНафтогазвидобування
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