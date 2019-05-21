"Брудна" нафта Путіна: "Укртранснафта" заявила про прорив

"Укртранснафта" відновила прийом російської нафти на станції "Мозир" (Білорусь) для її подальшого транспортування в напрямку європейських споживачів.

Таким чином поставка "чорного золота" відновилася, а проблема з "брудною нафтою" Росії остаточно вирішена. Про це повідомили у прес-службі "Укртранснафти". "Готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній ділянці "Фенешлітке"(Угорщина). Відповідно станом на 10:38 (кв) "Укртранснафта" відновила транзит сировини угорським споживачам", — йдеться у повідомленні компанії.

Нафта з Росії

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Раніше в Білорусі заявили, що назвуть суму збитку від надходження забрудненої російської нафти до нафтопроводу "Дружба" після ревізії нафтопереробних заводів. "За тиждень навіть трубу, якою прокачується нафта, на 4-5 мм, як кажуть фахівці, з'їдає", — повідомив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо також, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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