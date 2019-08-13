Брудна нафта Путіна: Росія заплатила Україні круглу суму

Україна отримала часткову компенсацію збитку від брудної нафти, яку Росія подавала по нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомили в компанії "Укртранснафта" на сторінці в Facebook у вівторок, 13 серпня.

"На разі АТ "Укртранснафта" отримало від ПАТ "Транснефть" частину компенсації у розмірі понад 2,9 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба". Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні-травні", – кажуть в "Укртранснафті".

Там додали, що після 21 травня, коли Росія відновила подачу нафти, нових випадків подачі брудної сировини не фіксували.

"Транснефть" виплатила Україні компенсації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укртранснафта" повідомила, що отримала від "Транснефти" частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за транзит нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

22 квітня Білорусь обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, а 23 квітня призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через отримання неякісної сировини.

У той же час стало відомо, що "брудна нафту" вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського союзу.

В російської нафти виявили підвищений вміст органічних хлоридів, в десятки разів перевищує гранично допустимі значення.

Некондиційна нафта потрапила і в українські трубопроводи. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба". Робота трубопроводу "Дружба" була відновлена лише 1 липня.

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