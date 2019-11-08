British American Tobacco вирішила відновити виробництво в Прилуках

Компанія British American Tobacco Україна прийняла рішення відновити виробництво на фабриці В.А.Т.-Прилуки, починаючи з 8 листопада.

Як повідомили у пресслужбі компанії, таке рішення було прийнято після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністрами, яка відбулася 7 листопада, пише "Новое время".

У компанії відзначили, що Зеленський висловив слова підтримки і запевнив про швидке вирішення проблеми, яка заподіяла шкоду індустрії компанії і економіці країни в цілому.

British American Tobacco Україна mind.ua

"Тому, незважаючи на деяку невизначеність з долею закону № 1049, але покладаючись на гарантії президента, ми плануємо поступово відновити виробництво в Прилуках, починаючи вже з 8 листопада 2019 року", - заявив Саймон Уелфорд, генеральний директор групи British American Tobacco Україна.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський підкреслив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків. Він також зазначив, що налаштований нарощувати експорт тютюнових виробів, виготовлених в Україні.

Відзначимо, що тютюнова фабрика В.А.Т.-Прилуки зупинила виробництво 11 жовтня. У British American Tobacco тоді заявили, що поправки до прийнятого Верховною Радою законопроекту №1049 роблять тютюнове виробництво в Україні нерентабельним. У компанії порахували, що ці поправки підвищують обов'язкову націнку дистриб'юторів, оптовиків і роздрібної торгівлі на сигарети і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети, що призведе до критичного зменшення реалізації та дасть зелене світло тіньовикам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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