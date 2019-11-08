British American Tobacco вирішила відновити виробництво в Прилуках

Компанія British American Tobacco Україна прийняла рішення відновити виробництво на фабриці В.А.Т.-Прилуки, починаючи з 8 листопада.
Як повідомили у пресслужбі компанії, таке рішення було прийнято після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністрами, яка відбулася 7 листопада, пише "Новое время".
У компанії відзначили, що Зеленський висловив слова підтримки і запевнив про швидке вирішення проблеми, яка заподіяла шкоду індустрії компанії і економіці країни в цілому.
British American Tobacco Україна
mind.ua
"Тому, незважаючи на деяку невизначеність з долею закону № 1049, але покладаючись на гарантії президента, ми плануємо поступово відновити виробництво в Прилуках, починаючи вже з 8 листопада 2019 року", - заявив Саймон Уелфорд, генеральний директор групи British American Tobacco Україна.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський підкреслив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків. Він також зазначив, що налаштований нарощувати експорт тютюнових виробів, виготовлених в Україні.
Відзначимо, що тютюнова фабрика В.А.Т.-Прилуки зупинила виробництво 11 жовтня. У British American Tobacco тоді заявили, що поправки до прийнятого Верховною Радою законопроекту №1049 роблять тютюнове виробництво в Україні нерентабельним. У компанії порахували, що ці поправки підвищують обов'язкову націнку дистриб'юторів, оптовиків і роздрібної торгівлі на сигарети і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети, що призведе до критичного зменшення реалізації та дасть зелене світло тіньовикам.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
компанії "Філіп Морріс Україна", BAT, JTI та "Імперіал Тобакко" в Україні розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території країни через прийняття Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торгової націнки на їхні товари.
4 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому законопроекти про введення єдиного рахунку для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Після прийняття цих законопроектів представники асоціації "Укртютюн" заявили, що окремі норми прийнятого Верховною Радою законопроекту про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів можуть привести до зростання середньої ціни на сигарети на 18%.
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