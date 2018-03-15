Британія відмовиться від російського газу

Сполучене Королівство шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

"Коли ми розглядаємо постачальників газу, ми дивимося на інші країни", - заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, передає Reuters.

У цьому році Лондон вже отримував поставки зрідженого природного газу з Москви, і в цілому Європа отримує третину свого газу з Россії.

"Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським Союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але і більш широке питання енергетичної безпеки", - резюмувала Мей.

Як повідомляв "Обозреватель" раніше стало відомо, що нова політика уряду переобраного канцлера Німеччини Ангели Меркель спрямована на відмову від закупівлі російського вугілля і газу.