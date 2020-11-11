Бренд Nemiroff здивував радикальною зміною дизайну

Міжнародний бренд Nemiroff, один із найбільших виробників алкоголю в Україні, радикально змінив зовнішній вигляд пляшок своїх популярних напоїв. Новий дизайн було створено провідним профільним агентством Великої Британії.

З жовтня 2020 року Nemiroff Original, Nemiroff Delikat і Nemiroff Українська медова з перцем, візитівка бренду, змінили вже звичну шанувальникам бренду пляшку-штоф на новий, більш сміливий варіант. Крім того, уся лінійка продукції отримала нову назву – The Originals, – що відсилає до багатовікової історії бренду, перші згадки про який датуються 1752 роком.

Смак і висока якість напоїв залишилися незмінними, адже рецептура їх виготовлення зберігається вже багато років.

Як запевняє пресслужба Nemiroff, настільки радикальні зміни для продукції масового сегменту можна розглядати як введення нових стандартів і виклик усій горілчаній індустрії.

"Змінившись ззовні, важливо залишатися вірним собі, своїм принципам і життєвим правилам. Амбіційні та нестримні духом особистості навіть після зовнішніх змін зберігають свою суть, адже в них є стержень, характер. Навіть через десятки років, завоювавши світовий ринок, створивши собі ім'я, Nemiroff The Originals змінюється зовні, але залишається вірним своїй якості. Новий дизайн, але все той же легендарний смак", – говорить Юрій Сорочинський, СЕО Nemiroff.

Що саме змінилося?

Форма пляшки змінилася з прямокутної на квадратну в основі, загалом дизайн став виразно іншим. Оновлена форма не лише стильна, але й досить ергономічна – тримати її в руці стало ще зручніше завдяки спеціальній конструкції бокових граней. До того ж така пляшка привертає до себе увагу та підкреслює статус. Крафтова етикетка. Унікальність підкреслюють нові шрифти, кольори та графічні елементи, що характеризують переосмислення історії в сучасному стилі. Така комбінація якісно виділятиметься на прилавках магазинів. Новий екоковпачок виготовлений із безпечних матеріалів і не містить Бісфенолу-А. Окрім того, нові ковпачки, розроблені для бренду Nemiroff, одні з перших у світі виготовлені без використання полікарбонату. Захист від підробок забезпечується за допомогою унікальної конструкції корка Колумб для Nemiroff. Він не лише забезпечує максимально міцну фіксацію на вінчику, але й захищає від можливого зняття корка для переливання вмісту пляшки. Якщо ковпачок було знято, то він руйнується й повернути йому первинний вигляд уже не вийде. Класичний захист, який Nemiroff використовував роками (лазерна дата на склі та ковпачку) залишається і в новому дизайні.

У компанії наголошують, що зміни стосуються лише зовнішнього вигляду лінійки. Легендарний смак і оригінальні рецептури продукції залишаються незмінними. Основою досконалого смаку продукції Nemiroff є вода, що проходить багаторазову фільтрацію природними мінералами. Висока якість сировини, дев'ять рівнів фільтрації і захист від підробок – це те, що вже не одне десятиліття виводить горілчану продукцію Nemiroff на провідні позиції у світі.