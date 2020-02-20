Бракує до зарплати? Де і як безпечно позичити гроші в Україні

Якщо не вистачає грошей до зарплати, з'явилися непередбачені витрати або потрібний товар продають з великою знижкою, найшвидший спосіб отримати кошти – оформити мікрокредит.

Банки видають кредити далеко не всім, а на оформлення карти може піти кілька днів. У той же час мікрофінансові організації (МФО) видають гроші швидко, однак і тут є свої особливості.

Детальніше про те, як швидко і безпечно отримати кредит – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кому видають кредити

Українські банки при видачі карт стежать за тим, щоб у клієнта не було відкритих кредитів в інших фінансових установах, прострочень, враховують також наявність майна і офіційної зарплати. У той же час МФО куди менш прискіпливі.

Оформлення кредиту або розстрочки в Дніпрі

Наприклад, ШвидкоГроші при оформленні боргу просять надати лише паспорт та код. Також у їх клієнта повинен бути дохід і йому має бути від 18 до 60 років. Такі ж правила працюють у більшості МФО. Поручителі, довідка про доходи і навіть офіційне працевлаштування не потрібні.

Коли варто звертатися в МФО

Якщо вам потрібна невелика сума, але терміново, то кращий варіант - це мікрокредитування. Важливо при цьому відзначити - ви повинні бути впевнені, що з зарплати погасіть борг.

На відміну від банків мікрокредит розрахований на невеликий термін – кілька тижнів, місяць. І якщо повернути із запізненням, борг істотно виросте. Тому навіть якщо вам потрібні гроші на тиждень, краще оформити позику з запасом по термінах для того, щоб точно повернути гроші вчасно.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко радить: головне правило – підходити до будь-якого кредиту відповідально. Це чужі гроші, які потрібно повернути, дотримуючись умов договору. "Найважливіше – перш ніж брати, уважно прочитайте умови. Все до останньої літери. Якщо є сумніви, перепитаєте у менеджера. Іноді це відчуття доступності перекриває розум і люди беруть більше, ніж їм потрібно", – розповідає експерт.

Як правильно отримати мікрокредит

Є два варіанти: отримати онлайн або при особистій присутності. Ті компанії, які видають гроші без особистої присутності клієнта, ризикують нарватися на шахраїв, які користуються чужими документами (про що вже писав OBOZREVATEL ).

ШвидкоГроші, для прикладу, вимагають особистої присутності клієнта і оригінал документа при першому візиті. Це дозволяє на 100% переконатися, що гроші дійсно отримає той, на чиє ім'я оформлено позику.

Головні правила:

Оформити кредит на ту суму і той термін, з якими не буде проблем з погашенням;

Вибирати надійних кредиторів, які перевіряють своїх клієнтів і вимагають особистої присутності при першому отриманні коштів;

Уважно читати умови видачі кредиту, не брати відразу кілька позик в різних установах;

Скільки коштує мікрокредит?

Ціна залежить від декількох факторів, у тому числі термінів і суми. Краще брати у тих, хто дає фіксовану ставку. У випадку з ШвидкоГроші це 2% в день. Тобто з 1000 грн щодня потрібно буде платити 20 грн за можливість користуватися грошима.

Але якщо ви взяли один раз і вчасно повернули, в наступний раз умови можуть бути краще.

Користуючись простими правилами, кредит не стане проблемою, а відкриє можливість купити товар, поки діє знижка, або ж спокійно прожити до зарплати, покрити непередбачені витрати.

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