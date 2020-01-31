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31 січня • оновлено в 18:10
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Податкова та VISA спільно розвиватимуть безготівкову економіку в Україні

1.1т
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Державна податкова служба України та компанія VISA домовилися спільно популяризувати безготівкові розрахунки. Це дозволить знизити кількість "тіньових" розрахунків.

Про це заявив голова податкової Сергій Верланов під час церемонії підписання Меморандуму про співпрацю між ДПС і VISA, повідомили у прес-службі ДПС.

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Підписання меморандуму

Підписання меморандуму

"Ми підписали меморандум із компанією VISA. Це стратегічний технологічний партнер, який буде допомагати нам реформуватися, покращувати сервіс для наших клієнтів – громадян та бізнесу. Разом ми будемо сприяти популяризації безготівкових розрахунків в державі. Передусім, щоб зменшити тіньовий та необлікований сектор економіки та підвищити рівень благополуччя українців", – Верланов.

Що сказано в меморандумі

Меморандум про співпрацю між ДПС і VISA передбачає план дій з розвитку безготівкової економіки в Україні.

У документі йдеться про спільні заходи, в рамках яких ДПС і VISA інформуватимуть громадян про переваги використання електронних платежів, адже зменшення обороту готівки – один із напрямів боротьби з тіньовою економікою. Зокрема, планується ряд заходів щодо підвищення фінансової і податкової грамотності українців.

"Також в рамках меморандуму ДПС і VISA розроблятимуть і реалізовуватимуть проєкти для популяризації та просування цифрового бізнесу і комерції", – повідомили в Держподаткової службі.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Податки в Україні
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Тег
Державна податкова служба (ДПС)
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