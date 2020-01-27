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27 січня • оновлено в 15:14
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/ Ринки та компанії

Боротиметься з корупцією: Лещенку в "Укрзалізниці" дали нову посаду

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Наглядова рада "Укрзалізниці" створила всередині компанії антикорупційний комітет. Його очолить член наглядової ради, колишній нардеп Сергій Лещенко.

Рішення про це наглядова рада ухвалила на засіданні 23 січня. Комітет, як повідомили в прес-службі УЗ, спостерігатиме, як компанія навчає співробітників і керівництво етичній поведінці і яких зусиль докладає для боротьби з корупцією.

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У компанії повідомили, що очолить комітет член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, також його членами будуть Адомас Аудіцкас і Андерс Ослунд.

"Зі створенням цього комітету ми підкреслюємо, що протидія корупції та комплаєнс є першочерговими завданнями для наглядової ради "Укрзалізниці". Це дасть можливість системно стежити як компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні поліпшення в цьому питанні", – сказав голова наглядової ради УЗ Шевка Аджунер.

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"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

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  • "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елементів рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

  • Наприкінці грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Скандал навколо "Укрзалізниці" Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Сергій Лещенко
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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