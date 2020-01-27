Боротиметься з корупцією: Лещенку в "Укрзалізниці" дали нову посаду

Наглядова рада "Укрзалізниці" створила всередині компанії антикорупційний комітет. Його очолить член наглядової ради, колишній нардеп Сергій Лещенко.

Рішення про це наглядова рада ухвалила на засіданні 23 січня. Комітет, як повідомили в прес-службі УЗ, спостерігатиме, як компанія навчає співробітників і керівництво етичній поведінці і яких зусиль докладає для боротьби з корупцією.

У компанії повідомили, що очолить комітет член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, також його членами будуть Адомас Аудіцкас і Андерс Ослунд.

"Зі створенням цього комітету ми підкреслюємо, що протидія корупції та комплаєнс є першочерговими завданнями для наглядової ради "Укрзалізниці". Це дасть можливість системно стежити як компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні поліпшення в цьому питанні", – сказав голова наглядової ради УЗ Шевка Аджунер.

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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