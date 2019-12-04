Україна заборгувала лікарям 140 млн: МОЗ озвучило величезні цифри

В Україні борг із зарплати працівникам закладів охорони здоров'я становить 139,6 млн гривень.

Про це у Міністерстві охорони здоров'я повідомили у відповідь на запит OBOZREVATEL. Там уточнили, що це дані станом на 27 листопада 2019 року. Найбільші борги – в Івано-Франківській та Львівській областях.

У яких областях скільки винні:

Закарпатська – 13,6 млн грн;

Івано-Франківська – 36,1 млн грн;

Кіровоградська – 7,2 млн грн;

Львівська – 29,5 млн грн;

Рівненська – 9,3 млн грн;

Сумська – 14,3 млн грн;

Тернопільська – 23,8 млн грн;

Херсонська – 5,8 млн грн.

Борг із зарплати

У МОЗ повідомили, що проблему вирішують. Зокрема Кабмін 15 листопада 2019 року збільшив обсяг медичної субвенції з держбюджету у місцеві на 731,2 млн гривень. А 27 листопада там ухвалили розпорядження, за яким субвенцію на медицину збільшили на 328 млн гривень.

"Після узгодження розпорядження з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету ці кошти можна буде спрямувати, зокрема, на зарплати працівників закладів охорони здоров'я", – зазначено у відповіді МОЗ.

Зарплата медиків

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр освіти Ганна Новосад повідомила, що заборгованість вчителям виникала через проблеми у системі розподілу грошей на зарплати і неефективну мережу шкіл у деяких регіонах. Щоб запобігти заборгованості, уряд виділив 171 млн гривень на обласні бюджети.

Українським шахтарям погасили заборгованість із заробітної платі. Про це у четвер, 14 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook. За його словами, борг становив 1 мільярд гривень.

Президент Володимир Зеленський зажадав зібрати Кабінет міністрів через борги з виплати зарплат лікарям і вчителям.

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