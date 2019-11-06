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6 листопада • оновлено в 16:31
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"Як до худоби": Зеленський різко висловився про проблеми на "Укроборонпромі"

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Заборгованість із зарплат на підприємствах "Укроборонпрому" доходить до 4 років. А на деяких заводах людям платять 3500 гривень на місяць.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, під час наради, присвяченій роботі концерну.

"Заборгованість страшна, доходить до 4 років. На авіаційному заводі зарплата 3500 гривень. Як людина в таких умовах може не просто поважати себе, працювати на державу, взагалі називатися людиною? Мені сказали, що взимку люди працювали при температурі 0 градусів. Ми ставимося до людей, як до худоби, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони не залишали Україну, щоб у нас працювали підприємства", – сказав Зеленський.

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Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус повідомив, що на підприємствах комплексу працюють 68 тисяч працівників, а середня зарплата становить 12 тисяч гривень. Однак вона не відображає реальності.

"Розрив колосальний: між мегауспішною компанією "Луч" у Києві (випускає високоточне обладнання для ракет), де середня зарплата 59 тис. гривень, і найнижча – на Харківському авіазаводі", – сказав він.

Абромавічус додав, що зараз до "Укрборонпрому" входять 137 підприємств. З них 21 розташоване на тимчасово окупованих територіях. З тих, що розташовані на материковій частині України, 70 прибуткові, 46 – збиткові.

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"Загальна прострочена заборгованість кредитів постачальникам за зарплатою – 10,5 млрд грн. Це сильно тягне концерн вниз. Тільки на 43 підприємствах із зарплати людям винні 450 млн грн. Разом із податками це становить 1,1 млрд гривень, а разом зі спецпенсіями – 1,5 млрд гривень", – сказав Абромавічус.

Він додав, що до кінця 2019 року на 15 підприємствах "Укрборонпрому" заборгованість із зарплати ліквідують, "А максимум 6 місяців – і заборгованості із зарплат не буде ніде", – пообіцяв він.

"Як до худоби": Зеленський різко висловився про проблеми на "Укроборонпромі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спрогнозували, що середня зарплата в Україні у 2022 році виросте до 16047 гривень.

У Києві викрили колишнього заступника директора заводу "Маяк", який намагався продати державне майно "Укроборонпрому" за $4,5 млн.

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього детектива НАБУ Євгена Завгороднього, якого підозрювали у приховуванні розкрадань у державному концерні "Укроборонпром".

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Теми
долг по зарплате Зарплати в Україні
Особи
Володимир Зеленський Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Теги
Укроборонпром зарплата долги
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Что так, на факельных шествиях не участвуют?!)))
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