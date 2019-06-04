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Борг за комуналку мають списати: у Кабміні звернулися до постачальників

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В Україні постачальники комунальних послуг станом на червень нарахували деяким субсидіантам борги за комуналку. При цьому сім'ї мали право за рахунок невикористаних з жовтня 2018-го по січень 2019-го "знижок" провести перерахунок.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики. Вони звернулися до постачальників з закликом списати нараховані таким субсидіантам борги. "Якщо станом на травень в особистих кабінетах субсидіантів була переплата, а в червні з'явився борг, це привід для одержувачів житлових субсидій вимагати у газовиків, тепловиків і інших постачальників комунальних послуг перерахунку", – повідомляють відомстві.

Борг за комуналку мають списати: у Кабміні звернулися до постачальників

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Червневі платіжки за газ, електроенергію, воду і опалення у одержувачів субсидії з мінусом можливі тільки в трьох випадках:

  • в червневій платіжці могла з'явитися заборгованість у тих, хто станом на травень не оплатив рахунки;

  • сім'я використовувала комунальну послугу понад норму споживання;

  • у субсідіанта вже був борг, який він не погасив за зиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послугитарифи
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