"Борг Януковича" раптово виріс на $1,5 млрд: скільки РФ вимагає в України

Росія збільшила суму вимог з "боргу Януковича" на $1,5 млрд – до $4,5 млрд. Це пояснили нарахованими відсотками.

Таку оцінку Мінфін РФ надав Верховному суду Великобританії. Спершу сума вимог у зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами становила $3 млрд, передає "Інтерфакс-Україна".

У Великобританії починаються слухання по апеляції, яку подала компанія, що діє від імені РФ, на рішення Апеляційного суду Англії. Апеляційний суд відхилив практично всі аргументи України, чому вона не виконує зобов'язання перед Росією за євробондами, але погодився з тим, що єврооблігації були випущені під тиском російської сторони.

Водночас у суді розглядатимуть скаргу України щодо відхилення інших її аргументів.

"Якщо Верховний суд ухвалить рішення щодо вчинення неправомірного тиску на користь трасті (компанії, що діє від імені РФ, – Ред.) і відмовить у задоволенні скарги України за рештою аргументів, РФ матиме право на отримання всієї суми заборгованості за єврооблігаціями, а також на додаткові відсотки, і надалі оскаржити це рішення вже буде неможливо. РФ зберігає впевненість у тому, що з усіх питань Верховний суд винесе рішення на користь трасті", – зазначається в повідомленні.

Росія збільшила "борг Януковича"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна у грудні 2015 року допустила дефолт з євробондів, викуплених Росією у грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд – сам випуск та $75 млн – останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася. Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року.

Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд в рахунок погашення та обслуговування російських єврооблігацій.

Після цього, 17 лютого 2016 року, Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з єврооблігацій. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись із наявністю у неї зобов'язань щодо єврооблігацій.

Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов. Своїм рішенням суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій на $3 млрд, суму нездійсненого купонного платежу на $75 млн, а також штрафні відсотки, що нараховуються в сумі $674 тис. за кожен день прострочення.

26 травня 2017 року Високий суд Лондона задовольнив клопотання України про призупинення виконання рішення від 29 березня 2017 року до завершення розгляду скарги України в Апеляційному суді.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд постановив, що суд першої інстанції має розглянути справу за повною процедурою. Апеляційний суд підтвердив правомірність відмови Україні в розгляді трьох з чотирьох підстав, заявлених нею з метою уникнути виконання зобов'язань за цими єврооблігаціями. Водночас суд констатував, що четвертий аргумент про те, що випуск єврооблігацій був зроблений під тиском Росії, не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу. Обидві сторони оскаржили це рішення у Верховному суді.

Верховний суд Великобританії в понеділок, 9 грудня, почав слухання у справі про борг експрезидента України Віктора Януковича перед Росією.

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