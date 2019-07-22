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Борг України перед МВФ: кредитори приїдуть у вересні і нагадають умови

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В Україні вже в середині вересня приїдуть кредитори Міжнародного валютного фонду. Йтиметься про підписання нової програми і виконання вже взятих зобов'язань.

Про те, скільки має заплатити Україна, який кредит можемо отримати і чого чекати в 2019-му – в матеріалі OBOZREVATEL.

Переговори почнуться у вересні

Україна може підписати нову програму з МВФ до кінця 2019-го на суму $ 6-8 млрд грн. Переговори, почнуться у вересні, заявляв раніше представник президента в Кабміні Андрій Герус. Це пов'язано з тим, що тільки в перший місяць осені новий склад Верховної Ради розпочне роботу. Далі вони повинні будуть сформувати уряд і затвердити його.

Без кредиту МВФ, впевнені аналітики Raiffeisen Bank International, впорається з борговим навантаженням буде вкрай складно. У своєму звіті вони очікують виплати за зовнішнім боргом в 2020 році на рівні $16,8 млрд, а в 2021-м – $18,5 млрд.

Зустріч глави НБУ з МВФ

Зустріч глави НБУ з МВФ

"Навіть з урахуванням повного ролловера міжфірмових кредитів (борг, на який буде продовжений термін погашення) і рефінансування 50% корпоративних кредитів, Україні доведеться виплатити $12,5 млрд в 2020 році і $15 млрд доларів в 2021 році", – сказано в документі.

Нові борги від МВФ не дозволять погасити старі, проте створять можливість залучати кошти із зовнішніх ринків, розміщуючи державні цінні папери, а також отримати фінансування від інших кредитних організацій і держав. Всі вони сприймають МВФ як лакмусовим папері. Якщо держава продовжує програму співпраці, значить, виконує свої зобов'язання і є надійним партнером.

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При цьому міжнародні аналітики цілком позитивно оцінюють перспективи України. Мовляв, якщо будуть проводитися реформи, то протягом наступних двох років і кредитний рейтинг країни, і ситуація в економіці будуть поліпшуватися.

У МВФ не забувають про обіцянки

Ще в кінці минулого року МВФ дав згоду виділити Україні $3,9 млрд. Невелика програма була розрахована на підтримку напередодні майбутніх виборів. Незважаючи на всі заяви, як з боку України, так і з боку Фонду, великі програми підписують в тому випадку, коли є стабільні влади, які беруть на себе зобов'язання виконувати умови.

МВФ – фінансова швидка допомога. Вони не тільки допомагає латати дірки, а й замість вимагають покращувати економічну ситуацію для того, щоб в майбутньому можна було відмовитися від вливань. І хоча з боку різних політиків можна почути багато критики з приводу пропозицій Фонду, всі вони прагматичні і спрямовані на фінансову стабілізацію, зменшення видаткової частини бюджету і т.д. Під тиском Фонду влади не тільки зважилися на підвищення тарифів, але і створили антикорупційну інфраструктуру, почали проводити економічні реформи.

Давид Ліптон, МВФ

Давид Ліптон, МВФ

Новому уряду і Раді для того, щоб отримати наступний кредит, доведеться виконати "старі" умови, які продовжать вже в новому меморандумі. Правда, з огляду на низькі ціни на газ на світових ринках, традиційний камінь спотикання – підвищення тарифів на блакитне паливо, найближчим часом можна уникнути.

Однак, є й інші умови. Наприклад, Верховна Рада повинна прийняти закон про перевірку одержувачів соціальної допомоги. Відповідні законопроекти вже розроблені. Так, Міністерство фінансів презентував проект закону "Про верифікацію" з триетапної перевіркою, а Міністерство соціальної політики запропонувало в законі прописати візити "ревізорів" в будинку пільговиків.

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У меморандумі також згадали і розробку законопроекту "Про ринок землі". Про те, що в Україні необхідно дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення, також говорять і у Світовому банку. На даний момент думка експертів розходиться: одні кажуть, що ринок повинні відкрити відразу, інші ж вважають, що в поточних умовах потрібно, наприклад, заборонити продаж землі іноземцям. До слова, кілька тижнів тому Європейський суд з прав людини прийняв рішення про те, що мораторій на продаж землі в Україні порушує майнові права громадян.

Два сценарії:

Кредит до кінця 2019-о. До такого варіанту схиляються і в НБУ, і серед міжнародних аналітиків. Наприклад, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб вважає, що гроші можна буде отримати до кінця року. "У цьому році в четвертому кварталі ми очікуємо, що, швидше за все, це буде нова програма, в цьому році вона почнеться, і Україна отримає 2 млрд доларів в цьому році", – зазначив він.

Кредит в 2020-му. Золотовалютних резервів НБУ буде досить для того, щоб впорається без порції боргу в поточному році. Правда, це може створити певні ризики валютної дістабілізаціі. Будь-які погані новини з боку кредиту створюють хвилювання на валютному ринку і негативно впливають на курс валют.

Шанси для Зеленського

З великою часткою ймовірності пропрезидентська партія "Слуга народу" зможе одноосібно сформувати парламентську більшість, призначивши своїх представників на всі важливі посади. Концентрація і виконавчої, і законодавчої і президентської влади в одних руках – з одного боку негативний фактор, які зруйнує баланс сил. З іншого ж – це дає інструментарій для реалізації будь-яких рішень.

Президентська команда при бажанні матиме підтримку різних гілок влади. Аналітики вважають, що це може "дозволити забезпечити проведення обіцяних реформ". Як же буде насправді – питання залишається відкритим. Наприклад, як уже писав OBOZREVATEL, в регіонах команду президента представляють в тому числі екс-митники, які раніше потрапляли в пов'язані з контрабандою скандали.

До речі, до цього всі уряди в Україні були сформовані коаліцією з представників різних партій. Їм доводилося між собою ділити портфелі і домовлятися, хто яке місце отримає. Зараз же вирішувати, хто стане прем'єром, хто очолить міністерства, хто буде генпрокурором, головою СБУ і так далі буде президент Зеленський разом зі своїми представниками.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
кредит МВФ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Продайте тонн сто золотишка,долги отдадите и еще останется,от МВфа отскочите, шоо? Немае золота в закромах родины? А де воно??
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а вот это правда"МВФ – финансовая скорая помощь. Они не только помогает латать дыры, но и взамен требуют улучшать экономическую ситуацию ",одна только деталь,эту самую ситуацию улучшают путем утилизации не рентабельного поголовья.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Надеюсь, одним из условий МВФ будет - посадить Алкаша с конфискацией имущества и бабла для возврата кредита.
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