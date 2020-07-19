Бойкот Facebook в США: Disney різко скоротила витрати на рекламу

Компанія Disney різко скоротила витрати на рекламу в Facebook на тлі бойкоту соціальної мережі з боку найбільших брендів

Про це пише The Bell з посиланням на The Wall Street Journal. Зазначається, що в першому півріччі компанія стала найбільшим рекламодавцем соцмережі, а в 2019 році була другим за обсягом.

Тільки на рекламу стрімінгового сервісу Disney+ було витрачено 210 мільйонів доларів. Видання зазначає, що з липня повністю припинена кампанія Disney+, а з Instagram, який належить Facebook, знята реклама дочірнього стрімінгового сервісу Hulu.

Приєднатися до місячного бойкоту соцмережі запропонували громадські активісти. Вони незадоволені тим, як компанія поводиться зі свободою слова і контентом, що провокує ненависть і насильство.

До нього вже приєдналися Starbucks, Ford, виробник продуктів харчування Unilever, стільниковий оператор Verizon. WSJ підкреслює, що Disney також фактично приєднався до бойкоту, але не став оголошувати про це публічно.

Рекламна виручка Facebook становить приблизно 70 мільярдів доларів при 8 мільйонах рекламодавців. Видання зазначає, що для значного фінансового збитку бойкот має тривати довгий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власник і творець Facebook Марк Цукерберг втратив 7,2 мільярда доларів після того, як низка компаній забрала рекламу з його соціальної мережі.