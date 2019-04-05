Спойлер: навпаки, прийдуть і захочуть лишитися. Валютна лібералізація заохотить інвесторів та зробить непотрібними оффшори.

В Україні набув чинності закон “Про валюту та валютні операції”. Його вже назвали фінансовим “безвізом”. Віднині скасовано декларування валютних цінностей та власності за кордоном, і послаблено ще близько 30 регулятивних механізмів для операцій з валютою.

Це - відразу про дві українські біди: совєцьку та постсовєцьку (ментівсько-кришувальну). В СРСР на “валютників” полювали за ідею. У незалежній Україні 90-х - за узаконений відкат. Згадайте, як ще недавно було у МРЕО при реєстрації авто чи у звичайній поліклініці при звичайному медогляді. Або відразу заносиш, кому треба, або йди чесно збирай усі папірці з печатками - і позбираєш їх аж ніколи.

Тепер уявіть собі, що для інвесторів, власників закордонної нерухомості та будь-якого бізнесу, пов'язаного з імпортом/експортом, щойно скасували одне велике МРЕО, яке панувало над валютними операціями усі 28 років незалежності.

Розберемося ж, хто і що з цього матиме.

Підприємства. Відтепер в Україні не реєструється “вхід” та “вихід” валюти на суму до 150 тис. грн. Про взяття закордонного кредиту на бізнес також більше не звітуватимуть. Особливо це актуально для експортерів української продукції, яка високо цінується в усьому світі, тільки продається чомусь - не дуже.

Скасовано дурне та громіздке правило, за яким компанії половину прибутку у валюті мали обміняти на гривні, а для наступних операцій - знову купити валюту, втрачаючи на курсі та комісії банків.

Як наслідок - продаватимуть і купуватимуть більше. Наш бізнес нарешті отримає доступ до цивілізованих європейських кредитів під “божеські” ставки, що дозволяють чесно вкладати кошти у свій розвиток та без болю їх повертати. Частіше зберігатимуть і витрачатимуть гроші в Україні. Там, де менше заборон, буде менше бажаючих втекти у тінь.

Інвестори. Чесно - не розумію, як взагалі в Україну заходили інвестиції, якщо кожен їхній “чих” був підзвітний НБУ, обкладався офіційними поборами й неофіційними “благодійними внесками”? Тільки щира любов до українських солов'їв могла змусити інвесторів на цей подвиг.

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Для українців інвестувати у цінні папери за кордоном взагалі було щось фантастичне. Для цього потрібно було збирати обов'язковий пакет документів для НБУ та чекати пару місяців із величезними ризиками, що його не пропустять.

Після того, як дозвільну систему суттєво скоротили, маємо надію, що ринок інвестицій запрацює за світовими правилами. А значить, в Україні розгледять щось більше, ніж дикий Чорнобиль, де корумповані чиновники разом з ведмедями грають на балалайках.

Прості українці (ми з вами). Чи підскочить знову долар? Ні, не підскочить. Підхід “декларувать і не пущать”, хоч як він гальмував багато нормальних процесів у роботі бізнесу, але від усіх попередніх обвалів гривні нас не вберіг. Усі, кому було дуже треба лишити собі свої долари, знаходили для цього способи. При більш лояльних законах з'являється менше охочих їх обійти, от і вся різниця.

Про те, що на фізосіб якось впливало надмірне валютне регулювання, більшість фізосіб так би ніколи й не дізналася. І все ж, десь воно полегшить життя і нам. Наприклад, відтепер можна поміняти будь-яку валюту не лише в традиційних обмінниках, а й у валютних терміналах при наявності банківських карт та в онлайн-банкінгу.

Важливо: громадяни України зможуть без перешкод відкрити рахунок у закордонному банку для операцій до 50 тис. євро на рік. Не обов'язково у швейцарському. Згодиться й у Польщі, Росії чи Ізраїлі, де працює омріяний фрілансерами PayPal.

Закордонне страхування, пенсійні фонди, купівля нерухомості - все це теж стане для нас ближче й дешевше.

Офшори. Величезна частка виведення українського капіталу до оффшорних територій відбувалася з єдиною метою - не здавати валюту й не платити за неї чужому “дяді”. Тепер, коли порядок лібералізований, стануть непотрібними й деякі старі схеми. Тож маємо надію, що один тихенько ухвалений закон буде ефективнішим, ніж кілька гучних журналістських скандалів.

Євроінтеграція України. Закон з'явився не сам по собі - він прописаний в Угоді про асоціацію з ЄС. Там ціла стаття 145 присвячена зміні моделі валютного регулювання. У ній - вимога про налагодження вільного руху капіталу для збільшення інвестицій та закордонних кредитів. Виконання цієї умови - це цілий крок у напрямку зближення з Європою.

Іншими словами - вітаю, ми ще на пару сантиметрів виросли з коротких штанців.

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