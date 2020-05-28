Boeing оголосив про плани звільнити кожного десятого співробітника

Американський концерн Boeing Co. оголосив, що збирається звільнити понад 13 тис. співробітників.

Це набагато більше, ніж у вівторок, 26 травня, заявляли представники профспілок, повідомив "Інтерфакс". Це перші великі скорочення з 2017 року, коли Boeing звільнив близько 1,5 тис. співробітників в рамках заходів зі зменшення витрат.

Звільнення в Boeing Co.

Цього тижня компанія розішле персоналу повідомлення про скорочення. Передбачається звільнити близько 10% від загального числа співробітників, що становить 160 тис. осіб.

Boeing оголосив про примусове скорочення близько 6770 людей у США, також концерн схвалив добровільне звільнення протягом наступних кількох тижнів 5520 працівників з виплатою вихідної допомоги.

Також компанія збирається звільнити близько 700 іноземних співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні перевалила за півмільйона. Станом на 26 травня вона зросла до 506 тис. осіб.

Станом на початок травня через карантин та інші обмеження у США втратили роботу понад 26 мільйонів осіб.

Станом на початок травня через карантин і інших обмежень в США втратили роботу понад 26 мільйонів чоловік.

Через коронакризу приблизно кожна шоста людина у світі віком до 29 років втратила роботу.