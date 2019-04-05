Boeing назвала причину авіакатастроф з 737 MAX

Американська корпорація Boeing визнала, що дві авіакатастрофи з літаками 737 MAX трапилися внаслідок технічних несправностей.

Зокрема роль у падінні лайнерів в Індонезії та Ефіопії зіграв збій у системі контролю польотів, повідомив глава авіакомпанії Денніс Мюленбург, передає ТСН.

За даними слідства, пілоти дотримувалися всіх процедур, які виробник прописав для надзвичайних ситуацій.

Водночас автоматика неправильно оцінювала становище 737 MAX і опускала ніс тоді, коли це не було потрібно. На думку влади Ефіопії, це і стало причиною падіння.

Нагадаємо, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед них — 32 кенійці, 17 ефіопів, 7 громадян Британії та троє росіян. 19 пасажирів були працівниками ООН.

Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий самий авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака були 189 осіб, зокрема троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників. Також на борту перебували до 20 чиновників із Мінфіну Індонезії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі польоти цієї моделі. Заборона стосувалася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок ухвалили і в Україні.

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