Скільки росіяни платять за відпочинок в Криму: блогер порівняв ціни з Туреччиною

Росіяни, які їдуть на відпочинок в анексований Крим, за проживання навіть у не найпрестижніших санаторіях змушені платити суми співставні з вартістю п'ятизіркових готелів Туреччини.

Наприклад, тиждень у "Червоних вітрилах" у Феодосії обійдеться в $700, і ще $300 доведеться віддати за харчування. Про це йдеться в публікації кримського блогера Армена Хачатурова на "Крим. Реалії".

"Потрібно чесно сказати, що ціни тут в цьому році недешеві. Візьмемо хоч готель "Червоні вітрила" у Феодосії. Готель хороший, правда. Шкода, пляжу поруч немає. Тобто, поруч він є, але це не пляж готелю, і там рівним шаром лежать, без дотримання дистанції, півтисячі людей. і помитися після моря ніде, і труба якась підозріла каналізаційна в море пірнає", – написав блогер.

Скільки потрібно віддати за тиждень

У серпні одномісний номер в санаторії обійдеться в добу в 6 тисяч рублів (приблизно, 2200 грн).

"Але це не "все включено", це тільки сніданок, щоб ви розуміли. Про люкс за 18 тисяч рублів (близько 6400 грн) я навіть не заїкаюся", – написав блогер.

Курортний сезон у Феодосії-2020 krymr.com

Таким чином, за проживання протягом тижня доведеться заплатити 42 тис. рублів (15 тис. гривень). Авіаквиток туди-назад з Москви обійдеться теж пристойно – від 7,8 тисяч рублів (2800 грн).

"Разом тиждень відпочинку – від $700 доларів (19,5 тис. грн). Причому, увага, це без їжі! Тільки сніданок. І без пляжу (але є басейн). Ще потрібно доїхати від аеропорту 120 км, але це так, дрібниці...", – написав Хачатуров.

Курортний сезон у Феодосії-2020 krymr.com

Він пояснив, що за ці ж гроші можна полетіти відпочити тиждень у готелі на п'ять зірок в Туреччині. "І там безкоштовний обід і вечеря, безкоштовна випивка (був, пробував, вино у них, правда, так собі), окремий пляж (на якому не потрібно платити за лежаки), де на пляжі є душ, аніматор для дітей, де ідеально чисто", – пояснив блогер.

За його підрахунками, обід в Криму на одну людину коштує в середньому 510 рублів, вечеря – 2,5 тисячі рублів. Це ще приблизно $300 (8300 грн) за тиждень на людину.

Курортний сезон у Феодосії-2020 krymr.com

Відпочинок у наметах в Криму, за словами автора публікації, теж не безкоштовний. Офіційно він заборонений, але за хабар у 200 рублів на добу інспектори закривають на це очі.

Курортний сезон у Феодосії-2020 krymr.com

Курортний сезон у Феодосії-2020 krymr.com

"Урни чистити не поспішають. Але це вже окрема тема, місто виявилося не готовим до напливу курортників", – додав Хачатуров.

Курортний сезон у Феодосії-2020 krymr.com

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