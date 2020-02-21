BlaBlaCar припинив роботу в Криму через санкції

Сервіс пошуку попутників BlaBlaCar через санкції припинив роботу в анексованому Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні, яке поширює служба підтримки сервісу. "Сервіс BlaBlaCar не працює на території Криму відповідно до обмежувальних заходів Європейського Союзу", – пояснюють причину в BlaBlaCar.

Зараз при спробі вибрати на сайті або в додатку назву населеного пункту на півострові, сервіс повідомляє: "На жаль, служба недоступна в цьому регіоні".

BlaBlaCar не працює в анексованому Криму

BlaBlaCar

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також поставляє матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз прийняв рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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