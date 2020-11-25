Бізнес разом з Кірою Рудик презентував альтернативний проєкт "вільної зони" для IT-компаній "Дія.City"

В Україні представники найбільших в Україні бізнес-асоціацій – Американської торгової палати в Україні, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації IT Ukraine і Української асоціації венчурного капіталу і прямих інвестицій, а також народні депутати презентували альтернативний законопроєкт (№4303-2) щодо впровадження в Україні віртуальної вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City".

Презентація відбулась в пресцентрі УНІАН , повідомляє видання. Народний депутат Кіра Рудик повідомила, що альтернативний законопроєкт вже зареєстровано у Раді. За її словами, документ враховує 3 ключових пункти, необхідних для ефективної діяльності IT-компаній: заміна жорсткої ролі регулятора (Мінцифри) на прості й зрозумілі правила входу і виходу в/з правового режиму; кожне об'єднання всередині "Дія.City" має бути добровільним і не може бути прописаним у законі; збереження існуючих відносин IT-компаній зі своїми контракторами, які не можуть бути визначені як трудові.

"18 листопада ми разом з членами 5 парламентських фракцій зареєстрували законопроект 4303-2 як альтернативний законопроєкт так званому основному про "Дія.City"... Кроки, які ми пропонуємо, передбачають збереження існуючої системи взаємодії держави і IT-компаній, її поліпшення для того, щоб галузь і компанії могли розвиватися і нічого не заважало крокам назустріч один одному", – сказала вона.

Також, народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що запропоновані Мінцифри податкові зміни можуть зруйнувати існуючу систему, яка довела свою ефективність. "Ми вже бачимо, що ті обмеження, які планується накласти на взаємини учасників-компаній "Дія.City" з ФОПами, які сьогодні становлять 60-70% найманої робочої сили в IT-компаніях, ставлять ці відносини під певну загрозу", – сказав він.

Керівник напряму "Інформаційні технології" Американської торгової палати в Україні Галина Ісаків наголосила, що альтернативний законопроект враховує фактори, необхідні для повноцінного розвитку індустрії.

"Для повноцінного розвитку індустрії важливі такі чинники: забезпечення прозорості та прогнозованості правового регулювання та податкової політики, недопущення збільшення регуляторного навантаження в IT-індустрії, забезпечення IT-компаній належним рівнем свободи їх діяльності, форм організації роботи та бізнес-моделей, і невтручання держави в законну діяльність бізнесу. Усі ці положення знайшли своє відображення в законопроекті", – сказала вона.

Менеджер комітету з інформаційних технологій Європейської Бізнес Асоціації Ольга Куничак заявила, що альтернативний законопроект враховує всі рекомендації бізнесу.

"Альтернативний проект максимально концептуально наближений до положень 4303, але нівелює всі застереження бізнесу і містить основні принципи ефективного розвитку IT-галузі, якими зберігається свобода діяльності, не впроваджується додаткове регулювання, зберігається модель співпраці з ФОП, забезпечується прозорість умов входу в режим і виходу з нього", – сказала вона.

Виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк наголосив, що в альтернативному законопроекті враховано всі необхідні умови для ефективного розвитку індустрії IT. "Це відсутність додаткового регулювання галузі, свобода вибору моделі співпраці з IT-фахівцями, в тому числі з ФОПами третьої групи, і забезпечення прозорих правил входу і виходу з правового режиму. Це ключові моменти, які можуть зробити успішним проект "Дія.City", – сказав він.

Нагадаємо, на початку листопада народні депутати зареєстрували законопроєкт №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає створення віртуальної вільної економічної зони для IT-компаній зі спеціальним правовим режимом "Дія.City".

Як писав OBOZREVATEL, згідно з останніми даними Держстату, сфера IT в Україні зростає щорічно на 25-30% Для розуміння масштабів – лише за минулий рік українські компанії експортували послуг на майже 2,5 млрд доларів. Це 16% від загального експорту послуг України.