Головна Новини
29 квітня • оновлено в 13:19
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Бізнес бунтує проти карантину: що відбувається під Кабміном зараз. Фото і відео

2.8т
Читати матеріал російською

У Києві під Кабінетом міністрів триває акція протесту представників малого та середнього бізнесу. Люди вимагають з 1 травня скасувати карантин і дозволити їм працювати.

Про це з місця подій повідомив журналіст OBOZREVATEL. За його словами, до 12-ї години дня ситуація заспокоїлася (вранці були сутички з поліцією). Більшість присутніх – власники кав'ярень і різноманітних МАФів.

Протест проти карантину

Протест проти карантину

На 13.00 заплановано засідання Кабміну. Підприємці сподіваються, що уряд скасує або послабить карантинні обмеження.

"Ми всі з вами є держава Україна. Ми, а не вони в їхніх кабінетах – корупціонери, які засіли і живуть за наш із вами рахунок. Ми є бюджет України, бо ми його щодня поповнюємо!", – заявили в гучномовець підприємці .

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

"Люди чекають на засідання. Між ними лунають заклики об'єднатися і йти до судів і оскаржувати постанову Кабміну №211, бо, за їхніми словами, є надія, що тоді уряд буде змушений компенсувати збитки малому і середньому бізнесу", – повідомив журналіст OBOZREVATEL.

Перед Кабміном людей відносно небагато – кілька сотень, і близько 50 автомобілів. "Машини припарковані біля узбіччя і рух лише частково обмежено", – уточнив журналіст.

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

За недотримання дистанції поліція нікого не штрафує. Лише просить не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як до закладу "Велюр", що належить Тищенку, приїздять політики та представники олігархів.

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч запровадженому в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.

У Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків – незважаючи на карантин, який триває по всій Україні. Дозвіл дав виконком міськради Чернівців після акції протесту місцевих підприємців.

Під Кабміном вранці у середу, 29 квітня, почалася акція протесту підприємців. Вони вимагають скасувати карантин із 1 травня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Робота в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А когда гос пepeвopoт мутили в 2014, дyпoю думали?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
Пoлицaи применили силoвой paзгон мирных граждан. А ведь за это стоял мaйдан и лживый peжим строит им мyзей мaйдaна за coтни миллионoв, забирая эти средства на закупку масок пенсионepам? При этом, когда к пpeЗЕдентy 2 дня назад пришли бaндep.-oвцы без масoк в нарушении карантина и запугивали бaндy клoyнoв, т.е. власть, то пoлицaев и кapaтeльнoй oпepaции не было почему-то. Гнycный кoлoниaльный peжим, где пpиближенным пpaво на oбoгащение, а украинскому нapoду - обязанность yмеpeть.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Коскин Александр
Коскин Александр
Как ни крути,а государство Украина разваливается по швам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги