Бізнес бунтує проти карантину: що відбувається під Кабміном зараз. Фото і відео

У Києві під Кабінетом міністрів триває акція протесту представників малого та середнього бізнесу. Люди вимагають з 1 травня скасувати карантин і дозволити їм працювати.

Про це з місця подій повідомив журналіст OBOZREVATEL. За його словами, до 12-ї години дня ситуація заспокоїлася (вранці були сутички з поліцією). Більшість присутніх – власники кав'ярень і різноманітних МАФів.

Протест проти карантину

На 13.00 заплановано засідання Кабміну. Підприємці сподіваються, що уряд скасує або послабить карантинні обмеження.

"Ми всі з вами є держава Україна. Ми, а не вони в їхніх кабінетах – корупціонери, які засіли і живуть за наш із вами рахунок. Ми є бюджет України, бо ми його щодня поповнюємо!", – заявили в гучномовець підприємці .

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

"Люди чекають на засідання. Між ними лунають заклики об'єднатися і йти до судів і оскаржувати постанову Кабміну №211, бо, за їхніми словами, є надія, що тоді уряд буде змушений компенсувати збитки малому і середньому бізнесу", – повідомив журналіст OBOZREVATEL.

Перед Кабміном людей відносно небагато – кілька сотень, і близько 50 автомобілів. "Машини припарковані біля узбіччя і рух лише частково обмежено", – уточнив журналіст.

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

Протест підприємців проти карантину

За недотримання дистанції поліція нікого не штрафує. Лише просить не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як до закладу "Велюр", що належить Тищенку, приїздять політики та представники олігархів.

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч запровадженому в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.

У Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків – незважаючи на карантин, який триває по всій Україні. Дозвіл дав виконком міськради Чернівців після акції протесту місцевих підприємців.

Під Кабміном вранці у середу, 29 квітня, почалася акція протесту підприємців. Вони вимагають скасувати карантин із 1 травня.

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