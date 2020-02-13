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13 лютого • оновлено в 11:37
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Біткоїну "закрутять гайки": в США розробляють нові правила для цифрових валют

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Міністерство фінансів США і Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) готуються представити нові правила для регулювання криптовалют.

Про це в ході свого виступу в Конгресі США заявив голова мінфіну Стівен Мнучін, пише ForkLog. "Він не розкрив подробиці роботи, яка ведеться, проте зазначив, що відомства витрачають багато часу на питання криптовалют і тісно співпрацюють з іншими регуляторами", – повідомляє видання.

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При цьому Мнучін підкреслив, що мінфін США розділяє побоювання Конгресу з приводу незаконного використання цифрових активів.

США

США

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче даного рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • При цьому біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • У той же час венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Місце
США
Теги
криптовалюта біткойн
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