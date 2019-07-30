Різкий обвал курсу: біткїону спрогнозували падіння

Курс біткоїна у вівторок, 30 липня, впав до $ 9500. Разом з ним пішли в мінус всі головні цифрові валюти.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, за добу головна віртуальна "монета" втратила у вартості 1%, а її загальна капіталізація знизилася на півмільярда - до $169,5 млрд. Те ж відбувається і з іншими - падають 75 з 100 основних криптовалют.

CoinMarketCap

На думку аналітика ForexClub Євгена Турчина, курс біткоїна і інших криптовалют падає після того, як напередодні нових слухань у Сенаті США, присвячених регулювання ринку цифрових грошей, компанія Ripple відправила регуляторам відкритого листа. "У листі глава компанії Ripple Бред Гарлінгхаус попросив американську владу не ставити знак рівності між криптовалютою Facebook Libra і іншими цифровими активами", - повідомляє Турчин. Він додає, що власників цифрових активів трохи підбадьорили новини з Ірану - там влада дозволила майнінг.

За прогнозом ForexClub, біткоїн може подешевшати до $9400. А інші фахівці, як повідомляє портал FxTeam, пророкують зниження його курсу чи не на третину - до $6700.

"Аналітик і криптотрейдер DonAlt вважає, що біткоїн остаточно увійшов у фазу корекції. Її результатом може стати ослаблення монети нижче $7000, причому можливо і більш істотне зниження курсу, наприклад, до $6700", - сказано в прогнозі.

Біткоїн Известия

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоіни - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів через цифрові гроші. Американська влада закликають ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.

При цьому голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Також торговці криптовалюта дуже уважно чекають результатів слухання Конгресу США по криптовалюта Libra, яку розробляють в надрах Facebook. Американська влада побоюються, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще їх турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків.

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