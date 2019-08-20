Здивує всіх: аналітики дали біткоїну несподіваний прогноз

Курс біткоїна продовжує падати, а його власники нести збитки. У вівторок, 20 серпня, цирова валюта коштує $10685. Тим не менше, їй обіцяють швидке зростання.

За даними порталу CoinMarketCap, за добу вартість знизилася на 0,16%, а капіталізація впала до $191,1 млрд.

Ціна головної криптовалюти впала до показників середини червня 2019 року, коли біткоїн тільки почав виходити з кризової "ями".

Біткоїн дешевшає CoinMarketCap

Знижується вартість та інших головних цифрових валют. Так, курс Ethereum за добу знизився на 1,66%, XRP – на 3,30%, Bitcoin Cash подешевшав на 1,61%, Litecoin – на 3,01%.

CoinMarketCap

При всьому цьому криптовалюті спрогнозували швидке зростання.

"Біткоїн і Ethereum в найближчій перспективі продовжать рости, потягнувши за собою наверх і інші криптовалюти. Біткоїн може знову повернутися до позначки $11000, Ethereum - дорости до $210, XRP - піднятися до $0,28, а Litecoin - до $77", – вважають аналітики Forex Club.

біткоіни дешевшає CNBC

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, криптовалютні експерти прогнозують, що курс біткоїни може впасти нижче 8 000 доларів. "З урахуванням зниження ціни і в разі її закриття в кінці тижня нижче за психологічну позначку в $10000 ми маємо всі шанси спуститися значно нижче – до $8000 за монету", – повідомив аналітик Максим Пархоменко в коментарі OBOZREVATEL.

Тим часом венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїн досягне 250 тисяч доларів до 2023 року. Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року цитує експерта Yahoo! Finance.

Раніше голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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