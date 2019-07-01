Біткоїн зник: курс стрімко падає після злому

Курс біткоїну після новин про зникнення криптобіржі Bitsane з активами майже 250 тис. користувачів стрімко падає. Зниження вартості валюти триватиме.

Про це OBOZREVATEL заявили аналітики Forex Club. "Курс біткоїну, за даними Libertex, на 9:00 за добу знизився на 6,21% – до $11 011, при капіталізації $196,8 млрд. Ethereum подешевшав на 4,77% – до $293,8, з капіталізацією $31,5 млрд. XRP втратив 1,68% і опустився до $0,41, при капіталізації $17,4 млрд. Litecoin подешевшав на 7,82% – до $123,9, з капіталізацією $7,7 млрд", – пояснив експерт.

За прогнозами аналітиків, у найближчій перспективі криптовалюта продовжить знижуватися в ціні, при несприятливих новинних сигналах. Біткоїн може подешевшати до $10500, Ethereum – до $285, XRP – до $0,4, а Litecoin – до $120.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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