Біткоїн зламали: власники втратили криптовалюту

Невідомі хакери зламали криптовалютну біржу в Японії і вкрали $ 32 млн, велика частина з яких належала клієнтам.

Про це повідомляє видання Financial Times. Факт витоку коштів виявили ще 11 липня. Тоді оператор спробував провести платіж за допомогою криптовалюти Ripple, але отримав повідомлення про помилку. Як виявилося згодом, онлайн-гаманець, за допомогою якого повинна була пройти оплата, виявився порожнім.

Біткоїн

Як зазначає видання, злом – далеко не перший в історії криптовалют. У 2014 році біржа Mt Gox оголосила себе банкрутом після того, як втратила 850 тис. біткоїнів. У минулому році Coincheck також постраждала від дій хакерів, які викрали $ 500 млн. При цьому знайти зловмисника в таких випадках вкрай складно, операції з криптовалютами є знеособленими, тому цифровий слід не приводить до конкретної людини або компанії.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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