Біткоїн зламали: хакери вкрали величезні статки

Хакери зламали біржі і вкрали криптовалюту на загальну суму в $ 4,3 млрд. Ця сума була отримана в результаті безпосередніх крадіжок, шахрайства та нелегального викрадення коштів у власників віртуальних валют.

Про це повідомляє видання 1rre. Тільки за 1 квартал поточного року хакери викрали у бірж $ 124 млн. Шахрайська схема PlusToken користувачів обдурила на $ 2,9 млрд. Найбільш популярною криптовалюта для нелегальної діяльності став біткоїн (BTC). Він служить для продажу незаконних і заборонених товарів. При цьому, на ринках залишаються популярними і інші криптовалюти, включаючи Ether і Litecoin. BTC використовували в 76% випадків нелегальних угод.

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ООН повідомляє, що КНДР в поточному році змогла заробити $ 2 млрд, завдяки злому банків і бірж. Подібні факти розкрадання чинять негативний вплив на курс криптовалюта. Поки ціна біткоїн трохи перевищує $ 10 тис. А показник загальної капіталізації доходить до $ 190 млрд.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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