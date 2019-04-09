Біткоїн зламали: хакерам дісталися мільйони доларів

У результаті злому біткоїн-гаманця Electrum клієнти втратили мільйонів доларів.

Найбільша крадіжка оцінюється в $140 тис. Про це повідомляє видання Сryptor. Під виглядом поновлення хакери встановлюють шкідливу програму. Сам гаманець не має вбудованого механізму поновлення, нові версії можна встановити тільки вручну з офіційного сайту.

Точний розмір втрат ще належить з'ясувати, The Next Web стверджує, що мова може йти про збитки на мільйони доларів. Хакери не тільки крадуть криптовалюту, але і використовують гаманці старих версій для підключення до офіційних серверів, посилюючи DoS-атаку. Щоб цього уникнути, розробники закрили для них таку можливість, тому користувачам треба самостійно оновити ПЗ до нових версій на сайті.

Зараз розробники Electrum проводять контратаку, "банять" за підтримки служб Google підроблені домени хакерів, примусово відключають будь-які підключення старих версій гаманців.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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