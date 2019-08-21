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Біткоїн зламали: аналітик розповів про наслідки хакерської атаки

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У 2019 шахраї змогли вкрасти у користувачів криптовалютних компаній більше $4,3 млрд. Незважаючи на це, вартість криптовалют зростає.

Про це OBOZREVATEL розповів керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 19 серпня, ростуть у ціні, незважаючи на результати дослідження компанії CipherTrace, які показують, що в 2019 році шахраї змогли вкрасти у користувачів і криптовалютних компаній більше $4,3 млрд", – відзначає експерт.

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Здивує всіх: аналітики дали біткоїну несподіваний прогноз

За прогнозами аналітиків, криптовалюта найближчим часом продовжить рости, незважаючи на новинний негатив. Біткоїн може піднятися до 10500 доларів, Ethereum – до 200 доларів, XRP – до 0,29 долара, Litecoin – до 80 доларів.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
криптовалюта біткойн
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