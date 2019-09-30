Біткоїн обвалився: на ринку криптовалют трапився несподіваний поворот

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, впав нижче психологічного рівня – $8000. Зараз криптовалюта коштує приблизно $7840.

За даними порталу CoinMarketCap, за добу ціна знизилася на 4%, а за вихідні головна криптовалюта подешевшала на $418. Воночас капіталізація (загальна вартість всіх біткоїнів) впала з $148,4 млрд до $140,9.

Тобто, збитки власників за декілька днів сягнули майже 8 млрд доларів.

Стрімке падіння призвело до того, що домінування біткоїна (його частка серед інших криптовалют) всього за місяць (з кінця серпня ) впало з 90% до 67,5%.

Інші цифрові валюти теж стрімко дешевшають. На сайті CoinMarketCap червоним кольором ("втрачають вартість") позначені 97 зі 100 найголовніших монет.

У першій десятці, крім біткоїнів, найсильніше подешевшали:

Binance Coin – на -4,64%;

Bitcoin Cash – на -3,24%;

Bitcoin SV – на -3,25%.

Як заявили в коментарі OBOZREVATEL аналітики ForexClub, курс біткоїна та інших криптовалют і далі падатиме.

"За прогнозами фахівців, ринок найближчим часом продовжить зниження на фоні спадного тренду: Bitcoin може подешевшати до $7700 Ethereum – до $165, XRP – до $0,23, Litecoin – до $2", – йдеться в прогнозі.

Hype.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник із червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного обвалу в 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може впасти до $6000.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюти в Україні.

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