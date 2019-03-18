Біткоїн раптово впав: аналітик спрогнозував новий курс

Курси найбільш ліквідних криптовалют 18 березня значно знизилися. Так, всього за один день біткоїн опустився нижче $4 тис., хоча днем раніше продавався за $4.2 тис.

Як повідомили OBOZREVATEL аналітики Forex Club, Ethereum подешевшав на 0,66% до $137,3, з капіталізацією $14,7 млрд. XRP втратив 1,59% до $0,315, при капіталізації $13,1 млрд. Litecoin знизився на 2,1% до $59,06, з капіталізацією $3,7 млрд.

"На ринку сформувався сильний спадний тренд: Bitcoin у найближчій перспективі може знизитися до $3900, Ethereum – до $135, XRP – до $0,30, а Litecoin – до $58", – прогнозують у Forex Club.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!