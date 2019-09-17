Біткоїн приніс власникам рекордні збитки: що буде з курсом

Курс біткоїна у вівторок, 17 вересня, становить $10223. За добу він знизився на 1%.

Загальна капіталізація віртуальної валюти впала до $183,4 млрд. Це на $3,5 млрд менше, ніж було напередодні. При цьому криптовалюта залишається головною серед інших – за даними порталу CoinMarketCap, на неї припадає 69% вартості всіх монет.

CoinMarketCap

А ось власники інших цифрових валют зараз отримують прибуток. Так, серед першої двадцятки найпопулярніших монет ціна 17 помітно зросла. Зокрема, другий за популярністю Ethereum злетів на 3,79%, а наступний за ним XRP піднявся на 3,08%.

CoinMarketCap

Експерти з криптовалют зростання Ethereum пояснюють позитивною для цієї монети новиною про те, що процесинг BitPay додасть підтримку Ethereum в найближчі тижні. "Його користувачі зможуть як приймати монету в якості оплати, так і зберігати в гаманці", – пояснюється в огляді на ForexClub.

Але, за їхніми даними, поки не зрозуміло, як ринок цифрових валют поводитиме себе найближчим часом.

"Біткоїн може подешевшати до $10100, XRP - до $0,25, а Ethereum навпаки – подорожчати до $200, Litecoin – до $73", – сказано в прогнозі.

Курс біткоїна впав bloomchain.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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