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Біткоїн повернувся? Аналітики озвучили новий курс криптовалют

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Ціна біткоїну перетнула позначку в $ 8 тис. І найближчим часом зможе пробити новий рекорд в $ 10 тис.

Про це з посиланням на аналітиків ринку повідомляє видання " 1К". Новим психологічним кордоном для лідера ринку є рубіж в $ 10 тис., перетнути який він повинен в липні поточного року. Один з прихильників вищезгаданого сценарію, аналітик і трейдер під ніком Cred, впевнений, що як тільки опір буде зламано, ми станемо свідками впевненого зростання біткоіни протягом як мінімум найближчого місяця.

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Однак існує й інша точка зору. Трейдер Джош Ольшевича вважає, що BTC не зможе впоратися з опором, що спровокує падіння вартості активу до $ 6400.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойнкриптовалютакурс валют
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