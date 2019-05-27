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Біткоїн побив рекорд і злетить до нової позначки: чи варто купувати

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Курс біткоїну 27 травня досяг рекордної за 12 місяців позначки і пробив $9 тис. Вже найближчим часом криптовалюта може подорожчати до $10,6 тис.

Як повідомляє видання Forklog, довгі операції значно перевищують короткі. Це, найімовірніше, пов'язано з прагненням натовпу застрибнути "в останній вагон" поїзда, що рушив. Оптимістичний настрій зараз домінує серед більшості трейдерів. Відомий аналітик Пітер Брандт прогнозує, що біткоїн незабаром подолає позначку $10 000. Основною короткостроковою метою подальшого зростання BTC є відмітка $10 615, а проміжною – $9321.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Новини
Курс біткоїна наблизився до $9 тисяч

Схожу точку зору висловив інший аналітик і інвестор Galaxy. Він заявив, що ймовірність досягнення позначки в $10 000 зараз становить приблизно 60%. Однак найбільш агресивне зростання протягом найближчих двох тижнів покажуть альткоїни, які разом із BTC вступили в нову фазу зростання, вважає експерт. Як уточнює сервіс Whale Alert, між невідомими криптогаманцями відбувся переказ 15 000 біткоїнів на суму близько $120 млн. Цей переказ за часом збігся з різким зростанням курсу.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валютбіткойнкриптовалюта
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