Біткоїн обвалився: трейдер розповів, як можна розбагатіти

Вартість біткоїну за півроку знизилася на 50% і становить близько $7400. Трейдер Олександр Бояринцев прогнозує, що до кінця року криптовалюта може подорожчати до $10 тисяч, а в 2020-му досягти $20 тис.

Як передає РБК, експерт радить не продавати "монети", тому що з їх допомогою можна примножити свій капітал. "Зараз біткоїн знаходиться в діапазоні $7000-8000 за монету. У поточній ситуації – без нових грошей, потужну хвилю зростання найближчим часом на рівні червня ($14 000) ми навряд чи побачимо", – додав Бояринцев.

Капіталізація біткоіни може вирости

Є і нша думка. Негативного сценарію притримується аналітик ІАЦ "Альпарі" Владислав Антонов. За його словами, продавці налаштовані опустити курс біткоїну до $5500, а активність покупців залишається низькою, що робить такий розвиток подій ймовірнішим.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції та перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник із червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

Курс біткоїна у ніч із п'ятниці на суботу, 26 жовтня, здійснив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

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