Біткоїн несподівано підскочить у 4 рази: аналітик розповів, хто встигне купити

Біткоїн підскочить у ціні за п'ять місяців після того, як курс досягне позначки $10 тисяч (наразі $7,9 тисячі).

Як повідомляє видання РБК, криптовалюта досягне $40 тисяч. Ті, хто встигне придбати валюту після досягнення знакової позначки, зможуть збільшити свій капітал, передбачається в прогнозі аналітика Fundstrat Global Advisors Тома Лі.

Для того, щоб ціна криптовалюти продовжувала зростати, їй необхідно залишитися "в плюсі" в червні, повідомив аналітик Cane Island Crypto. За його словами, якщо біткоїн подешевшає в перший місяць літа, у липні його курс знизиться ще сильніше. Літо – це традиційно найскладніший етап для цифрових грошей.

Курс біткоїна

За словами експерта з технічного аналізу Омкара Годбоула, зараз головній цифровій монеті необхідно залишатися вище рівня в $7432, інакше її ціна може різко впасти до $5800. Наразі перша криптовалюта торгується на рівні в $7855.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал