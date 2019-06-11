Біткоїн несподівано підскочить у 4 рази: аналітик розповів, хто встигне купити

Біткоїн підскочить у ціні за п'ять місяців після того, як курс досягне позначки $10 тисяч (наразі $7,9 тисячі).
Як повідомляє видання РБК, криптовалюта досягне $40 тисяч. Ті, хто встигне придбати валюту після досягнення знакової позначки, зможуть збільшити свій капітал, передбачається в прогнозі аналітика Fundstrat Global Advisors Тома Лі.
Для того, щоб ціна криптовалюти продовжувала зростати, їй необхідно залишитися "в плюсі" в червні, повідомив аналітик Cane Island Crypto. За його словами, якщо біткоїн подешевшає в перший місяць літа, у липні його курс знизиться ще сильніше. Літо – це традиційно найскладніший етап для цифрових грошей.
Курс біткоїна
За словами експерта з технічного аналізу Омкара Годбоула, зараз головній цифровій монеті необхідно залишатися вище рівня в $7432, інакше її ціна може різко впасти до $5800. Наразі перша криптовалюта торгується на рівні в $7855.
Довідка:
Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.
Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.
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