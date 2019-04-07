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Біткоїн масово почали скуповувати: курс злетів

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Курс біткоїну пробив рекордну в цьому році позначку $ 5,1 тис., а число контрактів зросла на 950%.

Про це повідомляє видання Forklog. Так, з початку квітня обсяг торгів біткоїн-ф'ючерсами на найбільшій біржі деривативів CME виріс на 950%. Так 1 квітня обсяг торгів ф'ючерсами становив 2162 контракту, а вже 4 квітня цей показник досяг оцінки 22 542.

Попередній рекорд на CME був зафіксований 19 лютого - тоді обсяг торгів біткоїн-ф'ючерсами склав 18,3 тисячі контрактів. Трейдер і криптоаналитик Джош рейджерів припустив, що фаза накопичення біткоїну триватиме до середини липня, потім очікується впевнене зростання ціни.

Біткоїн масово почали скуповувати: курс злетів

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Довідка:

  • Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойнкриптовалютакурс валют
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