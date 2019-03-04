Біткоїн краще долара: знаменитий математик зробив гучну заяву

У довгостроковій перспективі біткоїн може бути надійнішим за долар. При цьому визначити, якою буде валюта майбутнього, повинні не тільки Центральні банки, але всі учасники фінансового ринку.

З такою заявою виступив відомий математик, американський трейдер Нассім Ніколас Талеб, повідомляє Forklog. "Головне завдання біткоїну — налякати банкірів. У довгостроковій перспективі я вважатиму за краще тримати біткоїн, а не американський долар, але між криптовалютою і золотом я виберу останнє. Навіщо мені якийсь шматок коду? Золото схильне до ефекту Лінді і буде існувати ще довгий час", — сказав Талеб.

Курс біткоїна

Він переконаний, що після фінансової кризи 2008 року центробанки так і не усвідомили суть проблеми, постійно збільшуючи державний борг, а бюрократична система не вчиться, оскільки люди в ній приймають рішення, не беручи на себе жодних ризиків.

"Розподілені системи — надвразливі. Всі ми [у США] повинні вирішувати, якою має бути валюта, а не тільки ФРС, представники якої не несуть жодних ризиків. Поява криптовалюти освіжила ситуацію і центробанки усвідомили, що необхідно з ними конкурувати. У цьому контексті це позитивне явище, оскільки воно тисне на ФРС", — наголосив Талеб.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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