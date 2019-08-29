Біткоїн досяг "дна": з'явився сміливий прогноз на майбутнє

Курс біткоїна вже не буде падати нижче $10000, а в перспективі може дорости до $15000.

Так вважає засновник і CEO консалтингової фірми deVere Group Найджел Грін, пише ForkLog.

"Дивлячись на графіки біткоїна в цьому році, я вважаю, що нове нормальне дно біткоїна – це $10000. Відскок йде з цього рівня. Біткоїн падав трохи нижче, але знову піднімався. Ми бачили це в понеділок, 26 серпня, коли біткоїн всього за кілька хвилин піднявся до $10500", - сказав Найджел Грін.

Грін також заявив, що в доступному для огляду майбутньому ціна першої криптовалюти може вирости до $15000, що обумовлено чотирма причинами:

стають все більш актуальними геополітичні питання, такі як торгова війна між США і Китаєм і Brexit, що змушує інвесторів звертатися до децентралізованих цифровим валют для захисту своїх заощаджень під час панічних настроїв на традиційних фінансових ринках.

на ціну біткоїна позитивно впливають технічні удосконалення і все більший хешрейт мережі, що забезпечує першій криптовалюті високий рівень захисту.

очікуваний в 2020 році халвінг, який, як переконаний Грін, також підштовхне ціну вгору, і, нарешті, що можна вважати найголовнішим, постійно зростаючий рівень поінформованості громадськості про криптовалюти.

в світі зростає визнання того, що криптовалюти, такі як біткоїн, є не тільки майбутнім грошей, але і все більше грошима сьогоднішнього дня. Це буде відображено в новій нормальній мінімальній ціні біткоїна на рівні $10000.

bloomchain.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоіни досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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