Біткоіїн зламали: хакери заволоділи усіма активами

Сінгапурська криптовалютна біржа DragonEx зламана, хакери викрали кошти користувачів і активи майданчика.

Про це повідомляє видання Forklog. До розслідування підключені правоохоронці Естонії, Таїланду, Сінгапуру і Гонконгу. Також представники майданчики оприлюднили адреси, на які зловмисники вивели активи, закликавши інші біржі по можливості блокувати відповідні фінансові потоки.

Більш заплутана ситуація склалася навколо платформи CoinBene, яка 25 березня закрила введення/виведення криптовалюти, оголосивши про початок технічних робіт і оновленні гаманців. Проте користувачам це здалося досить дивним, оскільки раніше про таких роботах біржа не повідомляла, і незабаром вони виявили два Ethereum-адреси, з яких активно виводилися кошти в Maximine Coin, CoinBene Coin і інших токенах стандарту ERC-20.

Офіційна заява CoinBene про повну безпеку активів багатьох не переконало і розслідування потенційного злому продовжилося. В результаті аналітики дослідницької організації Elementus встановили, що біржу покинули кошти на загальну суму в $ 105 млн. У CoinBene ж ці дані поки ніяк не коментують.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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