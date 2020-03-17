Більшість авіакомпаній через коронавірус можуть збанкрутувати: Bloomberg

Через пандемію коронавірусу більшість авіакомпаній в усьому світі можуть збанкрутувати до кінця травня, якщо їх не підтримають уряди держав.

Багато перевізників вже зіштовхнулися з технічним банкрутством або істотно порушили боргові зобов'язання. Про це йдеться в заяві сіднейського консультативного центру CAPA з авіації, пише Bloomberg. У документі зазначають, що авіаперевізники швидко витрачають грошові резерви, тому що їхні літаки або стоять на землі, або літають, більш ніж наполовину порожні.

Банкрутство авіакомпаній

"Для того щоб уникнути катастрофи, необхідно скоординовані дії уряду і промисловості, кажуть в CAPA. В іншому випадку "вихід з кризи буде схожий на вихід на жорстоке поле битви, засіяне жертвами", – повідомило агентство.

За словами CAPA, більшість найбільших перевізників в США, Китаї і на Близькому Сході, ймовірно, втримаються на плаву завдяки урядовій допомозі або підтримки з боку їхніх власників.

Видання додає, що авіаперевізники від American Airlines Group Inc. до австралійської Qantas Airways Ltd. скоротили свої потужності. При цьому деякі, такі як шведська SAS AB, тимчасово звільнили більшість співробітників. Flybe, найбільша регіональна авіакомпанія Європи, вже рухнула. За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, перевізники можуть втратити до $113 млрд в цьому році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині можуть тимчасово націоналізувати важливі для держави підприємства, якщо ті будуть зазнавати труднощів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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