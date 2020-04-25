Більше 90% дефіциту "Гарпока" – недоплата з боку "Укренерго" – директор

Дефіцит коштів ДП "Гарантований покупець" становить 10,1 млрд грн, з яких 9,3 млрд грн (92%) це заборгованість компанії "Укренерго" перед держпідприємством.

Про це повідомив директор "Гарантованого покупця" Костянтин Петриковець в ході організованої Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) онлайн-зустрічі, присвяченій енергетичній безпеці країни в умови кризи.

"По обом видам ПСО наша заборгованість становить 10,1 млрд грн, а заборгованість" Укренерго "перед нами – 9,3 млрд грн", - сказав Петриковець.

Він зазначив, що 10,1 млрд грн - це заборгованість держпідприємства з фінансового розрахунку перед компанією "Енергоатом", а також виробниками зеленої електроенергії.

Петриковець підкреслив, що через недоплат з боку "Укренерго" і недосконалістю ринку електроенергії України Гарантований покупець не може ефективно виконувати покладені на нього зобов'язання. Як приклад він навів період другого півріччя 2019 року, коли держпідприємство не мала дефіциту коштів.

"Наші доходи перевищували витрати на 2,4 млрд грн і були спрямовані на фінансування зеленої генерації. Моє побажання, щоб було здійснено детальний аналіз роботи нового ринку і на підставі цього аналізу приймалися збалансовані рішення", - додав Петриковець.

Нагадаємо, 15 квітня "Укренерго" повідомило, що планує звернутися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), з пропозицією переглянути її тариф на передачу з метою виконання зобов'язань по компенсації витрат на "зелений" тариф перед ДП " гарантований покупець ".

При цьому гравці ринку і профільні експерти заявляють, що "Укренерго" повинно було звернеться в НКРЕКУ з проханням збільшити тариф раніше, що могло мінімізувати поточну проблему оплат компанії перед "Гарантованим покупцем".

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