Білорусь купила першу партію нафти у Saudi Aramco з Саудівської Аравії – 80 тисяч тонн.

Про це повідомив прессекретар концерну "Белнефтехим" Олександр Тищенко, передає БЕЛТА.

Білорусь купила нафту у Саудівській Аравії

"Закуплено першу партію нафти у Saudi Aramco. Це 80 тис. т. Очікуємо танкер із нафтою у Клайпедському порту 11 травня", – розповів Тищенко.

Що стосується подальших планів щодо купівлі нафти у Saudi Aramco, то прессекретар зазначив: "Ринок покаже, як будемо діяти далі".

Частка Росії зменшується

Таким чином держава виконує оголошену президентом Олександром Лукашенком програму поступової відмови від російської сировини і переходить на її закупівлю в інших постачальників.

При цьому поставки нафти з Росії залишаються значними, але її частка весь час знижується. Так, у квітні Білорусь отримала 1,56 млн т російської нафти, а на травень плани поставок з РФ підтверджено на рівні 1,13 млн тонн.

"Продовжиться робота і з альтернативними джерелами. Обсяги визначатимуться виходячи з кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків", – сказав Тищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія погодилася збільшити знижку на нафту, що постачається до Білорусі, до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше.

2 квітня прем'єр-міністр Сергій Румас заявив, що Білорусь розраховує отримати у квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.

Білорусь домовилася про купівлю російської нафти в обхід укладення прямих домовленостей із Кремлем. Сировину братимуть шляхом реверсних поставок із Польщі.

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