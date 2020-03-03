Білорусь не може домовитися з Росією про нафту: у Лукашенка заявили, як вчинять

Білорусь поки не може домовитися про постачання нафти з великими російськими компаніями.

Замість них контракти там вирішили підписати з невеликими постачальниками. Про це сказав голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, передає "БелТА".

Поставки нафти в Білорусь

"У нас традиційно були великі постачальники. Зараз активно працюємо над залученням на переробку на наших НПЗ нафти сорту Urals саме невеликих видобувних компаній. У березні очікуємо перші поставки. Далі будемо розширювати співпрацю. Це також створить хороше конкурентне середовище як на ринку Білорусі, так і на внутрішньому ринку Росії", – сказав Рибаков.

Голова концерну також зазначив, що з великими російськими постачальниками нафти поки немає домовленостей, на які розраховує білоруська сторона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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