Білорусь не може домовитися з Росією про нафту: у Лукашенка заявили, як вчинять

Білорусь поки не може домовитися про постачання нафти з великими російськими компаніями.
Замість них контракти там вирішили підписати з невеликими постачальниками. Про це сказав голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, передає "БелТА".
Поставки нафти в Білорусь
"У нас традиційно були великі постачальники. Зараз активно працюємо над залученням на переробку на наших НПЗ нафти сорту Urals саме невеликих видобувних компаній. У березні очікуємо перші поставки. Далі будемо розширювати співпрацю. Це також створить хороше конкурентне середовище як на ринку Білорусі, так і на внутрішньому ринку Росії", – сказав Рибаков.
Голова концерну також зазначив, що з великими російськими постачальниками нафти поки немає домовленостей, на які розраховує білоруська сторона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.
31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.
За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.
Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.
Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводу Одеса – Броди в березні 2020 року.
У Білорусі заявили, що зацікавлені в довгостроковому контракті на поставку нафти з Азербайджану.
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