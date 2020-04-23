Білорусь знайшла постачальника нафти в обхід Кремля

Білорусь домовилася про покупку російської нафти в обхід укладення прямих домовленостей з Кремлем. Сировину братимуть шляхом реверсних поставок з Польщі.

Уже є попередня домовленість про постачання як мінімум 100 тис. тонн на місяць, повідомляє "Комерсант". Але поставки почнуться не раніше червня, оскільки графік на травень вже зверстано.

Білорусь знайшла постачальника нафти

"Мова йде про реверс російської нафти, яка йде в Європу нафтопроводом "Дружба". Мінськ уже домовився з Варшавою про прокачування однією з гілок трубопроводу, але остаточні контракти поки не підписані. Обсяг поставок спочатку може скласти близько 100 тис. тонн на місяць. Технічна можливість для поставок буде забезпечена до травня, але поставки найближчим часом навряд чи почнуться, оскільки графік поставок на білоруські НПЗ на травень вже зверстаний, і на них підуть обсяги нафти з Росії. Початок прокачування також відсуває ситуація з поширенням коронавірусу", – йдеться в публікації.

Також Білорусь змусила Кремль після тримісячної перерви відновити поставки нафти практично в повному обсязі. Оператор двох білоруських НПЗ "Белнефтехим" 21 квітня підтверджував готовність імпортувати в квітні 2 млн тонн нафти з Росії, а за підсумками року – передбачені угодою 24 млн тонн.

Крім цього, Білорусь в квітні закупила через порти Одеси та Клайпеди 170 тис. тонн танкерної нафти. Обсяг поставок на травень Мінськ поки розраховує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія погодилася збільшити знижку на продукцію, що поставляється до Білорусі нафту до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше.

2 квітня прем'єр-міністр Сергій Румас заявив, що Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $ 4 за барель.

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