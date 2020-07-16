Білорусь купила у США велику партію нафти

Білорусь купила у США другий танкер з 80 тис. тонн американської нафти. Поставка відбудеться у серпні.

Про це заявили в концерні "Белнефтехим", повідомив "Інтерфакс".

"За планом серпневих поставок в американському порту Beaumont став під завантаження і готується до відправки в Білорусь танкер з 80 тис. т. нафти сорту White Eagle Blend (WEB)", – йдеться в повідомленні концерну.

Сорт WEB є сумішшю трьох сортів нафти (два американських і один канадський). Він спеціально розроблений для європейських НПЗ, орієнтованих на російський Urals.

В "Белнефтехиме" відзначили, що термін прибуття танкера в литовський порт Клайпеда – 6-8 серпня. Звідти залізницею нафту відправлять на білоруський НПЗ "Нафтан". Це вже другий танкер цього року в рамках білорусько-американської співпраці щодо диверсифікації поставок нафти для Білорусі.

"У серпні нафта повністю буде на заводі. Це вже другий танкер в цьому році в рамках білорусько-американського співробітництва щодо диверсифікації поставок нафти для білоруських НПЗ", – заявили в відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці квітня Білорусь купила першу партію нафти у Saudi Aramco з Саудівської Аравії – 80 тисяч тонн.

На початку червня перший танкер з американської нафтою для Білорусі прибув в порт Клайпеди (Литва). Далі сировина піде на переробку.