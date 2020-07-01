Білорусь і Росія досягли згоди про ціну на газ

Росія і Білорусь досягли розуміння в питанні формування ціни на газ, яка останнім часом була предметом суперечок між країнами.

Про це сказав білоруський посол в Москві Володимир Семашко, повідомив ТАСС.

"Відбулося знаковий захід, зустрілися міністри енергетики Росії та Білорусі Олександр Новак і Віктор Каранкевіч, був глава "Газпрому" Олексій Міллер. І мені здалося, що розуміння дозріло. За доповідями я зрозумів, що назріло розуміння, що треба рухатися далі до єдиного ринку газу", – сказав дипломат.

За його словами, Білорусь зараз не задоволена цінами на російський газ і розбіжностями з "Газпромом".

"Але ми бачимо, що є розуміння, і ми вважаємо, що таке завдання треба ставити: станом на 1 січня 2022 року ми маємо вирішити ту задачу, яку ставили у 2017 році", – додав Семашко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів наполягав на однакових умовах покупки газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Новий прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко першочерговим завданням на посаді назвав позбавлення економіки від вуглеводневої залежності.