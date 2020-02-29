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29 лютого • оновлено в 10:22
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Білл Гейтс за тиждень втратив $10 млрд: коронавірус розорив найбагатших людей світу

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Зниження біржових індексів через коронавірус по всьому світу призвело до того, що за останній тиждень 500 найбагатших людей планети втратили $444 млрд. Найбільші втрати були у засновника Amazon Джеффа Безоса - $11,9 млрд. $10 млрд втратив глава Microsoft Білл Гейтс, $9 млрд - глава LVMH Бернар Арно.

Про це повідомляє агентство Bloomberg на основі своїх обчислень. Збитки значно перевищили всі доходи з початку цього року. Серед тих, хто не входить в першу десятку, найбільших втрат зафіксовані у Ілона Маска. Він втратив $9 млрд через падіння акцій Tesla.

Білл Гейтс за тиждень втратив $10 млрд: коронавірус розорив найбагатших людей світу

Bloomberg зазначає, що в мінусі опинилися 80% найбагатших людей планети. Більшість їх втрат пов'язана з поширенням у світі коронавируса і побоюваннями економічного спаду через ситуацію в Китаї. Безпосередньо проблеми торкнулися керівника Carnival Corp. Мікі Арісон. Саме його компанії належить круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого жертвами вірусу стали п'ятеро людей. Тільки за останній тиждень він втратив $1 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше нафту помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавируса в Китаї.

  • Коронавірус 2019 nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпека.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусів 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей сталася ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.

  • Експерти відзначають, що спалах пневмонії нового типу може привести до уповільнення зростання глобальної економіки і обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

  • Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту в 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

  • За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

  • У лютому попит в Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б / д, в той час як зниження в середньому складе 1,5 млн б / д в першому кварталі і 0,4 млн б / д за підсумками року.

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Тема
Коронавірус
Тег
мільярдери
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
может и потерял он десять млрд,но качество его быта и жизни,осталось на том же уровне,а вот после так наз майдана,миллионы семей ,стали жить реально беднее ,в этом разница потерь ,для батрака и буржуя.
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